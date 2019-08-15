Самый молодой депутат ГД предложил приостановить работу Жуковского

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил приостановить работу аэропорта Жуковский после инцидента с самолетом А321, соответствующее обращение депутат направил главе Минтранса Евгению Дитриху.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

Минприроды России настаивает на проведении проверочных мероприятий по объектам размещения отходов в районе аэропорта Жуковский.

"Во избежание чрезвычайных происшествий считаю целесообразным закрытие аэропорта Жуковский до ликвидации всех несанкционированных мусорных полигонов на территории одноименного городского округа Московской области", - говорится в письме Власова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Инцидент, произошедший 15 августа 2019 года, является наглядным тому подтверждением. Мастерство экипажа позволило избежать человеческих жертв, однако подобные инциденты не должны повторяться... Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в письме.