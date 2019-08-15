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РИА Новости

Самый молодой депутат ГД предложил приостановить работу Жуковского

16:32 15.08.2019 (обновлено: 16:36 15.08.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил приостановить работу аэропорта Жуковский после инцидента с самолетом А321, соответствующее обращение депутат направил главе Минтранса Евгению Дитриху.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
Вчера, 14:47РИА Новости
"Белавиа" не намерена менять Жуковский на другой аэропорт после ЧП с А321
Минприроды России настаивает на проведении проверочных мероприятий по объектам размещения отходов в районе аэропорта Жуковский.
"Во избежание чрезвычайных происшествий считаю целесообразным закрытие аэропорта Жуковский до ликвидации всех несанкционированных мусорных полигонов на территории одноименного городского округа Московской области", - говорится в письме Власова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Инцидент, произошедший 15 августа 2019 года, является наглядным тому подтверждением. Мастерство экипажа позволило избежать человеческих жертв, однако подобные инциденты не должны повторяться... Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в письме.
Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин ранее опроверг предположение, что причиной жесткой посадки самолета А321 стали свалки. По его словам, ближайший к месту посадки полигон - "Сафоново" закрыт в 2012 году, "отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет", а полигон укрыт грунтами и безопасен.
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Вчера, 11:55РИА Новости
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомВасилий ВласовЕвгений ДитрихДмитрий КуракинРосавиацияЛДПРГосдума РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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