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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани построят новую нитку водовода на черноморский берег

16:28 15.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧерноморское побережье Краснодарского края
Черноморское побережье Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Черноморское побережье Краснодарского края . Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края решили до 2023 года построить новую нитку Троицкого группового водовода протяженностью более 50 километров, на это из краевого бюджета будет направлено около 4 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава края напомнил, что на нынешней неделе на Троицком групповом водопроводе дважды произошел порыв. Водовод питает черноморское побережье, включая Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района. Авария, произошедшая из-за износа трубы, вызвала трудности с их водоснабжением. Днем в среду ЧП устранили.
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Как отметил губернатор, Троицкий групповой водопровод построен в 70-е годы прошлого века и свой резерв практически выработал. Летом, с учетом наплыва отдыхающих на Черноморское побережье, нагрузка возрастает кратно.
"Аварии устраняются достаточно оперативно, осуществляется промывка сетей, и резервуары заполняются чистой водой. Однако понятно, что все это – вынужденные полумеры, латание дыр, которые принципиально проблему не решают. Поэтому принято решение до 2023 года построить новую нитку Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 километров. На это из краевого бюджета направим порядка 4 миллиардов рублей", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что в первую очередь планируется заняться наиболее аварийным участком – это зона от головных водозаборных сооружений в станице Троицкой до Крымска протяженностью 28 километров.
"В текущем году построим 18 километров, пять из них уже готовы. Параллельно идет проектирование оставшихся 10 километров, к их прокладке приступим в 2020 году", - уточнил глава края.
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