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РИА Новости

Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек

16:29 15.08.2019 (обновлено: 18:17 15.08.2019)
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкСамолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Ruptly
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Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В результате жесткой посадки самолета А321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье пострадали 74 человека, в том числе 19 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как уточнил собеседник агентства, один из пострадавших госпитализирован с травмой груди и ушибами рук.
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Приземление в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это привело к перебоям в их работе. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет благополучно приземлился с убранным шасси и выключенными двигателями.
Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время пилотов лайнера представят к государственным наградам.
Представитель "Уральских авиалиний" рассказал РИА Новости, что борт A321 восстановлению не подлежит.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321Московская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Что-то никому пока не пришёл в голову вопро: откуда чайки-то взялись? А вы знаете, что чайки теперь обитают на подмосковных мусорных полигонах. Их там тьма-тьмущая. Вот отсюда и аварийные ситуации. Загадили всё.
15 августа, 16:56
Marina Buchneva
63451118
Самолет поврежден, к сожалению, частичная вина пилотов все равно будет. Очень жаль....
15 августа, 17:02
MPMikol Primo
4135172
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Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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