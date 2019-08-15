Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В результате жесткой посадки самолета А321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье пострадали 74 человека, в том числе 19 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Как уточнил собеседник агентства, один из пострадавших госпитализирован с травмой груди и ушибами рук.

Всем пассажирам аварийно приземлившегося самолета выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей, заявил первый заместитель гендиректора ОАО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.

Приземление в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это привело к перебоям в их работе. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет благополучно приземлился с убранным шасси и выключенными двигателями.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время пилотов лайнера представят к государственным наградам.