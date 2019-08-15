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РИА Новости

В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда

16:25 15.08.2019 (обновлено: 21:21 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости. В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
Отмечается, что образцы крови были взяты во время инцидента, содержание в них яда подтвердили детективы Антитеррористического подразделения.
Собор Девы Марии в английском городе Солсбери
8 августа, 17:27Акценты - Радио Sputnik
На Скотланд-Ярд ближе. Голосу разума в деле Скрипалей добавили БасуПока правила Мэй, с делом Скрипалей все было более-менее ясно. Но власть-то сменилась. А сменилась ли концепция, так и не сказали. И как себя вести Скотланд-Ярду, если у него нет ни одного доказательства причастности России к происшествию в Солсбери?
Полицейский, чье имя не называется, получил небольшую дозу вещества, прошел необходимое лечение и вскоре вернулся к своим обязанностям, говорится в сообщении.
Таким образом, полиция выявила четвертого человека, подвергшегося воздействию нервно-паралитического вещества, подчеркнули в заявлении. Помимо Сергея и Юлии Скрипаль, в Солсбери также пострадал сотрудник полиции Ник Бейли, который работал на месте инцидента.

Дело Скрипалей

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Британские власти утверждали, что это офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и никак не связаны со спецслужбами.
Сотрудник британской полиции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
9 августа, 08:00РИА Новости
Скотланд-Ярд ищет "след Путина"
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СолсбериДело об отравлении СкрипалейВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Полицейские и обработали Скрипалей ядом то )))
15 августа, 16:37
rroyi
9360012
Маразм крепчает..
15 августа, 16:25
Максим Исаев
7440010
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