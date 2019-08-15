В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда

ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости. В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
Отмечается, что образцы крови были взяты во время инцидента, содержание в них яда подтвердили детективы Антитеррористического подразделения.
8 августа, 17:27Акценты - Радио SputnikНа Скотланд-Ярд ближе. Голосу разума в деле Скрипалей добавили БасуПока правила Мэй, с делом Скрипалей все было более-менее ясно. Но власть-то сменилась. А сменилась ли концепция, так и не сказали. И как себя вести Скотланд-Ярду, если у него нет ни одного доказательства причастности России к происшествию в Солсбери?
Полицейский, чье имя не называется, получил небольшую дозу вещества, прошел необходимое лечение и вскоре вернулся к своим обязанностям, говорится в сообщении.
Таким образом, полиция выявила четвертого человека, подвергшегося воздействию нервно-паралитического вещества, подчеркнули в заявлении. Помимо Сергея и Юлии Скрипаль, в Солсбери также пострадал сотрудник полиции Ник Бейли, который работал на месте инцидента.
Дело Скрипалей
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Британские власти утверждали, что это офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и никак не связаны со спецслужбами.
9 августа, 08:00РИА НовостиСкотланд-Ярд ищет "след Путина"