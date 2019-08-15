В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда

ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости. В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.

Отмечается, что образцы крови были взяты во время инцидента, содержание в них яда подтвердили детективы Антитеррористического подразделения.

Полицейский, чье имя не называется, получил небольшую дозу вещества, прошел необходимое лечение и вскоре вернулся к своим обязанностям, говорится в сообщении.

Таким образом, полиция выявила четвертого человека, подвергшегося воздействию нервно-паралитического вещества, подчеркнули в заявлении. Помимо Сергея и Юлии Скрипаль, в Солсбери также пострадал сотрудник полиции Ник Бейли, который работал на месте инцидента.

Дело Скрипалей

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.