В Москве офис "Роснефти" эвакуировали из-за письма с угрозами

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Офис "Роснефти" в Москве на Софийской набережной возобновил работу в обычном режиме после произошедшей эвакуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в четверг Telegram-канал Baza сообщил, что из-за письма с угрозами эвакуировали главный офис "Роснефти" на Софийской набережной, 26. "Роснефть" не комментировала эту информацию, сославшись на то, что ведется работа правоохранительных органов. Корреспондент РИА Новости, бывший около офиса "Роснефти", не увидел ничего необычного на Софийской набережной, там дежурили только две машины ДПС.