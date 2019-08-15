Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T16:20Z
https://ria.ru/20190815/1557543822.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/94709/42/947094249_0:204:2832:1797_1036x0_80_0_0_85a850ec3eb1b477181e31b1510b7dca.jpg
РИА Новости

В Москве офис "Роснефти" эвакуировали из-за письма с угрозами

16:20 15.08.2019
722
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный офис "Роснефти" в Москве
Главный офис Роснефти в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Офис "Роснефти" в Москве на Софийской набережной возобновил работу в обычном режиме после произошедшей эвакуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Офис возобновил работу в обычном режиме", - сообщили в "Роснефти".
Ранее в четверг Telegram-канал Baza сообщил, что из-за письма с угрозами эвакуировали главный офис "Роснефти" на Софийской набережной, 26. "Роснефть" не комментировала эту информацию, сославшись на то, что ведется работа правоохранительных органов. Корреспондент РИА Новости, бывший около офиса "Роснефти", не увидел ничего необычного на Софийской набережной, там дежурили только две машины ДПС.
030011
Обсудить 0
РоснефтьМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Наручники
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
РИА
Новости
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
В Москве согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Лента
новостей
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
ЦИК запустит услугу по электронной подаче заявок о голосовании на дому
Пожар на территории исправительной колонии п.Гари в Свердловской области. 8 июня 2019
После крупного пожара в колонии на Урале возбудили уголовное дело
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Аксенов восхитился мужеством экипажа аварийно севшего А321 в Подмосковье
Зал судебных заседаний
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Арктика
Ученые обнаружили микрочастицы пластика в арктическом льду
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
В армии Хафтара объяснили, почему нанесли удар по аэропорту Зуара
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
В Минпромторге призвали осваивать новые рынки, не дожидаясь торговых войн
Николай Валуев
Валуев предложил создать в Петербурге пункты приема стекла и макулатуры
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
ЦИК: кампанию в Мосгордуму использовали для создания проблемы в обществе
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Самый молодой депутат ГД предложил приостановить работу Жуковского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Лавров рассказал о сроках внедрения электронных виз в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
Лента новостейМолния