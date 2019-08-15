Аксенов восхитился мужеством экипажа аварийно севшего А321 в Подмосковье

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что восхищен мужеством и профессионализмом экипажа самолета А321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье.

"Восхищен мужеством и профессионализмом экипажа самолета "Уральских авиалиний", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, командир воздушного судна Дамир Юсупов проявил высшую степень летного мастерства, выдержки и спас жизни людей.

"Это героический поступок. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а летчикам – огромная благодарность и поздравления с наступающим профессиональным праздником – Днем Воздушного флота России! Низкий поклон всему экипажу!", - отметил Аксенов.