МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО

ОРЕНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Материал нидерландской газеты Telegraaf о том, что семьи пилотов НАТО якобы страдали от телефонных запугиваний со стороны неизвестных "с русским акцентом", является дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Факт того, что в статье прямо говорится о русских, прямо ссылаются на наличие фактов, предоставленных анонимными источниками, которые якобы слышали русский диалект, русский акцент в этой речи — все это свидетельствует об умышленном, целенаправленном и просто отвратительном распространении субъективной информации — на самом деле дезинформации — с целью в очередной раз назначить Россию агрессором", — заявила Захарова на брифинге.
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Она отметила "абсурдность" подачи материала и то, что авторы "не брезгуют в этой статье приводить совершенно неадекватные <...> материалы", достоверность которых невозможно проверить ни при каких обстоятельствах.
Ранее газета написала, что в адрес семей нидерландских пилотов истребителей F-16 в составе сил НАТО в Прибалтике в 2017 году поступали угрозы. По данным издания, семьям пилотов, находившимся в тот момент в Литве, поступали звонки с угрозами, голос звонившего был с сильным русским акцентом. Издание ссылается на анонимных свидетелей, которые слышали телефонные разговоры, а также на не подлежащие рассекречиванию достоверные данные службы военной разведки и безопасности.