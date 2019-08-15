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РИА Новости
Медиавойны

МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО

16:15 15.08.2019 (обновлено: 18:04 15.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ОРЕНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Материал нидерландской газеты Telegraaf о том, что семьи пилотов НАТО якобы страдали от телефонных запугиваний со стороны неизвестных "с русским акцентом", является дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Факт того, что в статье прямо говорится о русских, прямо ссылаются на наличие фактов, предоставленных анонимными источниками, которые якобы слышали русский диалект, русский акцент в этой речи — все это свидетельствует об умышленном, целенаправленном и просто отвратительном распространении субъективной информации — на самом деле дезинформации — с целью в очередной раз назначить Россию агрессором", — заявила Захарова на брифинге.
Студия информационного агентства Sputnik
6 августа, 08:02Медиавойны
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Она отметила "абсурдность" подачи материала и то, что авторы "не брезгуют в этой статье приводить совершенно неадекватные <...> материалы", достоверность которых невозможно проверить ни при каких обстоятельствах.
Ранее газета написала, что в адрес семей нидерландских пилотов истребителей F-16 в составе сил НАТО в Прибалтике в 2017 году поступали угрозы. По данным издания, семьям пилотов, находившимся в тот момент в Литве, поступали звонки с угрозами, голос звонившего был с сильным русским акцентом. Издание ссылается на анонимных свидетелей, которые слышали телефонные разговоры, а также на не подлежащие рассекречиванию достоверные данные службы военной разведки и безопасности.
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МедиавойныМария ЗахароваF-16МИД РФНАТОРоссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
а это звонили не те "русские" , которых НАТО нанимало для своих военных учений? :)
15 августа, 16:38
Павел
3580001
сами же проверяли психологическую устойчивость своих боевиков, а теперь на нас пытаются свалить.
15 августа, 16:46
mxx876
1620001
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