МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО

ОРЕНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Материал нидерландской газеты Telegraaf о том, что семьи пилотов НАТО якобы страдали от телефонных запугиваний со стороны неизвестных "с русским акцентом", является дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Факт того, что в статье прямо говорится о русских, прямо ссылаются на наличие фактов, предоставленных анонимными источниками, которые якобы слышали русский диалект, русский акцент в этой речи — все это свидетельствует об умышленном, целенаправленном и просто отвратительном распространении субъективной информации — на самом деле дезинформации — с целью в очередной раз назначить Россию агрессором", — заявила Захарова на брифинге.

Она отметила "абсурдность" подачи материала и то, что авторы "не брезгуют в этой статье приводить совершенно неадекватные <...> материалы", достоверность которых невозможно проверить ни при каких обстоятельствах.