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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Казани

16:10 15.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти 11-летнего мальчика в результате пожара в казанской пятиэтажке в ночь на четверг, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, 15 августа в 02.40 мск поступило сообщение о пожаре в квартире в жилом пятиэтажном доме по адресу: улица Космонавтов, 28.
По предварительным данным СК, в квартире 87-летней женщины на втором этаже многоквартирного дома, предположительно, в результате неисправности нагревательного прибора произошел пожар. После чего женщина вышла в подъезд. Ее соседи - супруги 1977 и 1978 годов рождения, а также их сын 2008 года рождения - почувствовали запах гари и также вышли в подъезд. Все четверо отравились продуктами горения и были госпитализированы. При этом, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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