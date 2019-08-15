СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Казани

По предварительным данным СК, в квартире 87-летней женщины на втором этаже многоквартирного дома, предположительно, в результате неисправности нагревательного прибора произошел пожар. После чего женщина вышла в подъезд. Ее соседи - супруги 1977 и 1978 годов рождения, а также их сын 2008 года рождения - почувствовали запах гари и также вышли в подъезд. Все четверо отравились продуктами горения и были госпитализированы. При этом, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.