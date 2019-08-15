Мэрия Екатеринбурга ждет от Покраса Лампаса информацию о дате его визита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэрия Екатеринбурга ждет от стрит-арт-художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) информацию о дате его визита, в ходе которого он планирует восстановить свою испорченную работу в виде гигантского креста, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе горадминистрации.
"Мы с ним напрямую не контактируем. Мы с ним общаемся через (руководителя фестиваля "Стенограффия" Евгения) Фатеева. И Фатеев сказал, что никаких пока предварительно проблем нет. Мы только ждем от Покраса Лампаса дату, когда он приедет. Мы ждем его, чтобы он приехал, посмотрел и сказал, что ему нужно для восстановления – какое время, какие материалы. И дальше уже приступаем к работе", - сказала представитель пресс-службы мэрии.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
Представитель стрит-арт художника в свою очередь сообщила РИА Новости, что Покрас Лампас пока не будет комментировать ситуацию.