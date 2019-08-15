Мэрия Екатеринбурга ждет от Покраса Лампаса информацию о дате его визита

"Мы с ним напрямую не контактируем. Мы с ним общаемся через (руководителя фестиваля "Стенограффия" Евгения) Фатеева. И Фатеев сказал, что никаких пока предварительно проблем нет. Мы только ждем от Покраса Лампаса дату, когда он приедет. Мы ждем его, чтобы он приехал, посмотрел и сказал, что ему нужно для восстановления – какое время, какие материалы. И дальше уже приступаем к работе", - сказала представитель пресс-службы мэрии.