В Самаре подтвердили смерть одного из отравившихся граждан Узбекистана

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области в четверг подтвердило гибель одного из 69 граждан Узбекистана, отравившихся в регионе в июле.

Ранее СУСК РФ по Самарской области сообщило, что около 50 граждан Узбекистана 17 июля были доставлены в больницу с признаками отравления, по данному факту проводится проверка. Позже МИД Узбекистана уточнил, что число отравившихся, работавших на сельхозработах на предприятии "Кошелевский посад", увеличилось до 69 человек, состояние троих было стабильно тяжелым.

В настоящий момент, по данным минздрава Самарской области, в больницах находятся 55 пострадавших. В то же время в четверг узбекистанский МИД сообщил, что один из 69 отравившихся граждан Узбекистана скончался, еще 48 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое.

"Смерть подтверждаем", - сказал представитель минздрава области.

Ранее министерство занятости трудовых отношений республики сообщило в своем Telegram-канале, что узбекская сторона в настоящий момент проводит работу над дополнительными выездными мероприятиями для помощи соотечественникам. В частности, планируется создать рабочую группу, в который врачи из Узбекистана проведут выездной консилиум для пострадавших. В свою очередь в минздраве Самарской области сообщили, что находятся на связи с консульством Узбекистана по состоянию пострадавших.