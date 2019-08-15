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РИА Новости

В Самаре подтвердили смерть одного из отравившихся граждан Узбекистана

16:06 15.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области в четверг подтвердило гибель одного из 69 граждан Узбекистана, отравившихся в регионе в июле.
Ранее СУСК РФ по Самарской области сообщило, что около 50 граждан Узбекистана 17 июля были доставлены в больницу с признаками отравления, по данному факту проводится проверка. Позже МИД Узбекистана уточнил, что число отравившихся, работавших на сельхозработах на предприятии "Кошелевский посад", увеличилось до 69 человек, состояние троих было стабильно тяжелым.
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В настоящий момент, по данным минздрава Самарской области, в больницах находятся 55 пострадавших. В то же время в четверг узбекистанский МИД сообщил, что один из 69 отравившихся граждан Узбекистана скончался, еще 48 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое.
"Смерть подтверждаем", - сказал представитель минздрава области.
Ранее министерство занятости трудовых отношений республики сообщило в своем Telegram-канале, что узбекская сторона в настоящий момент проводит работу над дополнительными выездными мероприятиями для помощи соотечественникам. В частности, планируется создать рабочую группу, в который врачи из Узбекистана проведут выездной консилиум для пострадавших. В свою очередь в минздраве Самарской области сообщили, что находятся на связи с консульством Узбекистана по состоянию пострадавших.
Ранее МИД Узбекистана сообщал, что по итогам встречи представителей посольства страны в РФ с руководителями региона и директором предприятия "Кошелевский посад" стороны договорились принять меры по дополнительному улучшению условий питания и проживания граждан Узбекистана. Кроме того, работодатель обязался покрыть все затраты, связанные с лечением пострадавших.
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УзбекистанСамарская областьПроисшествия
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