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РИА Новости

В Минпромторге призвали осваивать новые рынки, не дожидаясь торговых войн

16:06 15.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев. Архивное фото
БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. России лучше развивать двухстороннюю торговлю, обращая внимание на ее перспективы с каждой конкретной страной, а не пытаться приоритетно занимать ниши, пустеющие из-за торговых конфликтов, полагает замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Он находится в столице Таиланда во главе российской делегации на таиландско-российском бизнес-форуме, который проходит в эти дни в Бангкоке.
"Моё личное мнение: я бы не делал ставку на торговые конфликты между странами, будь то Китай-США или какие-либо другие трения", - сказал Груздев, отвечая на вопрос РИА Новости о росте российского экспорта в Китай в условиях американо-китайской торговой войны.
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"На первый взгляд это кажется потенциальной нишей, где можно сейчас инвестировать дополнительно, чтобы пройти. Но жизнь и мировая торговля так устроены, что потенциальный конфликт может быть исчерпан, и ниша, как была открыта, так сразу и закроется", - заметил он.
"Мы это в прошлом уже обсуждали, вы, наверно, помните, когда соя была закрыта, но через некоторое время все вернулось на круги своя. … Поэтому я бы все-таки строил отношения, и, на мой взгляд, правильно строить их, исходя из перспективных двухсторонних ниш", - сказал замглавы Минпромторга. Он добавил, что рост экспорта РФ в Китай в настоящее время увеличивается.
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"Да, сельское хозяйство для нас сейчас приоритетно, и идёт рост экспорта выше 50%. Здесь остаётся только работать над снятием барьеров проведения процедур доступа на рынок. Вот сейчас, например, мы считаем большим достижением открытие для нас в Китае рынка мяса птицы. Говядина и свинина значительно сложнее, но работа идёт и по этому направлению. Новые виды зерновых открываются", - пояснил он.
"Нужно работать вот над этим, а делать ставку на то, что мы где-то там сейчас вклинимся. ... Удастся – хорошо, но на этом не должны строиться наши отношения", - добавил Груздев.
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Алексей ГруздевМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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