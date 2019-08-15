В Минпромторге призвали осваивать новые рынки, не дожидаясь торговых войн

БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. России лучше развивать двухстороннюю торговлю, обращая внимание на ее перспективы с каждой конкретной страной, а не пытаться приоритетно занимать ниши, пустеющие из-за торговых конфликтов, полагает замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Он находится в столице Таиланда во главе российской делегации на таиландско-российском бизнес-форуме, который проходит в эти дни в Бангкоке.

"Моё личное мнение: я бы не делал ставку на торговые конфликты между странами, будь то Китай-США или какие-либо другие трения", - сказал Груздев, отвечая на вопрос РИА Новости о росте российского экспорта в Китай в условиях американо-китайской торговой войны.

"На первый взгляд это кажется потенциальной нишей, где можно сейчас инвестировать дополнительно, чтобы пройти. Но жизнь и мировая торговля так устроены, что потенциальный конфликт может быть исчерпан, и ниша, как была открыта, так сразу и закроется", - заметил он.

"Мы это в прошлом уже обсуждали, вы, наверно, помните, когда соя была закрыта, но через некоторое время все вернулось на круги своя. … Поэтому я бы все-таки строил отношения, и, на мой взгляд, правильно строить их, исходя из перспективных двухсторонних ниш", - сказал замглавы Минпромторга. Он добавил, что рост экспорта РФ в Китай в настоящее время увеличивается.

"Да, сельское хозяйство для нас сейчас приоритетно, и идёт рост экспорта выше 50%. Здесь остаётся только работать над снятием барьеров проведения процедур доступа на рынок. Вот сейчас, например, мы считаем большим достижением открытие для нас в Китае рынка мяса птицы. Говядина и свинина значительно сложнее, но работа идёт и по этому направлению. Новые виды зерновых открываются", - пояснил он.