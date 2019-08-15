Кайл Чандлер снимется с Джорджем Клуни в фильме "Доброе утро, полночь"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Обладатель премии "Эмми" Кайл Чандлер снимется в фильме "Доброе утро, полночь", режиссером которого станет Джордж Клуни, сообщает Deadline.
Чандлер сыграет в фильме американского астронавта по имени Митчелл, который возвращается с Юпитера на Землю, а Джордж Клуни - одинокого ученого Августина, который долгое время изучал звездное небо над Арктикой. Их судьбы оказываются неразрывно связаны.
В основе сценария – одноименный роман Лили Брукс-Далтон. Съемки начнутся в октябре, а выход фильм намечен на 2020 год, пишет Express.
Ранее Клуни и Чандлер вместе работали над проектом "Уловка-22" по роману Джозефа Хеллера.