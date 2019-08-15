Кайл Чандлер снимется с Джорджем Клуни в фильме "Доброе утро, полночь"

Чандлер сыграет в фильме американского астронавта по имени Митчелл, который возвращается с Юпитера на Землю, а Джордж Клуни - одинокого ученого Августина, который долгое время изучал звездное небо над Арктикой. Их судьбы оказываются неразрывно связаны.