Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T16:23Z
https://ria.ru/20190815/1557543156.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155754/32/1557543222_0:181:3028:1884_1036x0_80_0_0_26de36cf68e454f1c21b52d8a5166609.jpg
РИА Новости
Культура

Кайл Чандлер снимется с Джорджем Клуни в фильме "Доброе утро, полночь"

16:23 15.08.2019
92
© AFP 2019 / Tiziana FabiАктер Кайл Чандлер
Актер Кайл Чандлер
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Обладатель премии "Эмми" Кайл Чандлер снимется в фильме "Доброе утро, полночь", режиссером которого станет Джордж Клуни, сообщает Deadline.
Чандлер сыграет в фильме американского астронавта по имени Митчелл, который возвращается с Юпитера на Землю, а Джордж Клуни - одинокого ученого Августина, который долгое время изучал звездное небо над Арктикой. Их судьбы оказываются неразрывно связаны.
В основе сценария – одноименный роман Лили Брукс-Далтон. Съемки начнутся в октябре, а выход фильм намечен на 2020 год, пишет Express.
Ранее Клуни и Чандлер вместе работали над проектом "Уловка-22" по роману Джозефа Хеллера.
Актеры Хью Грант, Салли Хокинс и Хью Бонневилль на премьере Приключений Паддингтона — 2 в Калифорнии. 6 января 2018
Вчера, 04:03Культура
Хью Грант признался, какой фильм считает лучшим в своей карьере
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыДжордж Клуни
Рекомендуем
Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
Американские военные заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
РИА
Новости
Планета Марс
Роскосмос сдвинул сроки запуска миссии к Марсу
Кадр из трейлера к фильму Тайная жизнь Терренса Малика
В Сети появился трейлер фильма Терренса Малика "Тайная жизнь"
Новая рация для космонавтов
В России изобрели новую рацию для космонавтов
Лента
новостей
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
Мэрия Екатеринбурга ждет от Покраса Лампаса информацию о дате его визита
Оливия Колман на церемонии вручения премии Оскар-2019
Оливия Колман рассказала, почему ей тяжело играть Елизавету II в "Короне"
Вид с МКС на Землю
"Роскосмос" обеспечит лазерную связь с МКС
Международная космическая станция
К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
Американский певец Игги Поп
Игги Поп выложил в Сети ролик на песню из нового альбома
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
"Спектр-РГ" обнаружил необычную активность черной дыры в центре галактики
Тимур Бекмамбетов
У фильма "Поиск" Тимура Бекмамбетова появится сиквел
Гудзонов залив с борта МКС
Российские специалисты завершили двухэтапную коррекцию орбиты МКС
Американский писатель Хемингуэй
По "Празднику, который всегда с тобой" снимут сериал с внучкой Хемингуэя
ЧП в небе над Жуковским во время подготовки к МАКС-2009
Столкновение истребителей пилотажной группы "Русские Витязи" в 2009 году
Кадр из фильма Джокер
Исполнитель роли Джокера объяснил, откуда он взял зловещий смех
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
Лента новостейМолния