ЦИК запустит услугу по электронной подаче заявок о голосовании на дому

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ЦИК до конца августа запустит услугу, позволяющую в цифровой форме подать заявление о голосовании на дому, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Всего, по его словам, сейчас на портале госуслуг доступны семь цифровых сервисов, связанных с выборами, ещё два будут запущены в ближайшее время.

"В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. Интересный, на наш взгляд. У нас достаточно большая группа людей, которые, к сожалению, не всегда имеют возможность выйти из дома по тем или иным обстоятельствам, и мы даем им возможность на этом сервисе подать заявление о голосовании на дому. Мне кажется, это важная вещь, она упорядочивает голосования на дому", - сказал Булаев журналистам.

В сентябре также в личном кабинете избирателя на портале госуслуг появится информация о результатах выборов и референдумов.