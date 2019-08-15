ЦИК запустит услугу по электронной подаче заявок о голосовании на дому

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ЦИК до конца августа запустит услугу, позволяющую в цифровой форме подать заявление о голосовании на дому, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Всего, по его словам, сейчас на портале госуслуг доступны семь цифровых сервисов, связанных с выборами, ещё два будут запущены в ближайшее время.
"В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. Интересный, на наш взгляд. У нас достаточно большая группа людей, которые, к сожалению, не всегда имеют возможность выйти из дома по тем или иным обстоятельствам, и мы даем им возможность на этом сервисе подать заявление о голосовании на дому. Мне кажется, это важная вещь, она упорядочивает голосования на дому", - сказал Булаев журналистам.
В сентябре также в личном кабинете избирателя на портале госуслуг появится информация о результатах выборов и референдумов.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.