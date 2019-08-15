В Архангельской области возбудили дело против судебных приставов

МУРМАНСК, 15 авг – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении членов организованной группы, в которую входили бывший и действующий судебные приставы, подозреваемых в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским делам, сообщается на Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении членов организованной группы, в которую входили бывший и действующий судебные приставы, подозреваемых в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским делам, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Сообщается, что дело возбуждено в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей ОСП по Соломбальскому округу Архангельска УФССП России по Архангельской области и четырёх их знакомых. Все они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а также фальсификации доказательств по гражданским делам.

"По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение и обладая информацией о наличии денежных средств на счетах физических лиц, организовали мошенническую схему хищения денежных средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам", - говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что между должностными лицами и соучастниками преступления, якобы выступавших займодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры займов. После этого приставами в адрес мировых судей направлялись сфальсифицированные доказательства, как обоснование заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по фиктивным договорам займов.

"В результате на основании судебных приказов со счетов физических лиц были похищены денежные средства в крупном размере", - отмечается в сообщении. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при содействии прокуратуры города Архангельска и УФССП России по Архангельской области и НАО.