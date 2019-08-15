Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T16:00Z
https://ria.ru/20190815/1557542984.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150111/37/1501113780_0:138:3072:1866_1036x0_80_0_0_728dff2eb2991551f44c345f45fe6916.jpg
РИА Новости

В Архангельской области возбудили дело против судебных приставов

16:00 15.08.2019
1446
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 15 авг – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении членов организованной группы, в которую входили бывший и действующий судебные приставы, подозреваемых в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским делам, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Сообщается, что дело возбуждено в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей ОСП по Соломбальскому округу Архангельска УФССП России по Архангельской области и четырёх их знакомых. Все они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а также фальсификации доказательств по гражданским делам.
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Вчера, 10:02РИА Новости
В Минюсте рассказали о новом виде телефонного мошенничества
"По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение и обладая информацией о наличии денежных средств на счетах физических лиц, организовали мошенническую схему хищения денежных средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам", - говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что между должностными лицами и соучастниками преступления, якобы выступавших займодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры займов. После этого приставами в адрес мировых судей направлялись сфальсифицированные доказательства, как обоснование заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по фиктивным договорам займов.
"В результате на основании судебных приказов со счетов физических лиц были похищены денежные средства в крупном размере", - отмечается в сообщении. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при содействии прокуратуры города Архангельска и УФССП России по Архангельской области и НАО.
Подозреваемые задержаны при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Архангельской области.
Банковская карта платежной системы VISA
13 августа, 19:39РИА Новости
Эксперты рассказали, как уберечься от нового вида мошенничества с картой
1820020
Обсудить 0
СУСК РФАрхангельская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 22 июля 2019
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-министра Абызова
РИА
Новости
Наручники
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Лента
новостей
Автомобиль реанимации
В Самаре подтвердили смерть одного из отравившихся граждан Узбекистана
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
В Минпромторге призвали осваивать новые рынки, не дожидаясь торговых войн
Арктика
Ученые обнаружили микрочастицы пластика в арктическом льду
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
В армии Хафтара объяснили, почему нанесли удар по аэропорту Зуара
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины
В Тюмени пенсионер закидал полицейских банками с вареньем
Вырубка леса
Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай
Зал судебных заседаний
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Новая рация для космонавтов
В России изобрели новую рацию для космонавтов
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Деревня в Сванети
Выжившую в Грузии белорусскую туристку перевезут на лечение в Тбилиси
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния