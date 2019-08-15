В армии Хафтара объяснили, почему нанесли удар по аэропорту Зуара

БЕНГАЗИ (Ливия), 15 авг - РИА Новости. Целью ударов ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара в международном аэропорту Зуара неподалеку от границы с Тунисом были турецкие беспилотники, говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"После сбора информации о движении турецких беспилотников мы убедились, что они используют два ангара внутри аэропорта Зуара"

Он добавил, что "самолеты ВВС Ливии сегодня, в четверг, 15 августа, ударили по двум ангарам и сравняли их с землей".

Аль-Мисмари отметил, что авиация избегала ударов по ВПП.

Ранее телеканал Libya A-Ahrar сообщил, что ВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара нанесли удар по международному аэропорту Зуара в Ливии, неподалеку от границы с Тунисом.