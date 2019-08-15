Российская команда выиграла конкурс военных автомобилистов на АрМИ-2019

ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Российская команда выиграла соревнования профессионального мастерства военных автомобилистов, которые проходили в рамках Армейских международных игр-2019, сообщили журналистам в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" проходил в Воронежской области 14 и 15 августа. Второе место по итогам состязаний заняли военнослужащие сборной Китая, третье - команда из Венесуэлы.

Как отметил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, вручивший российской сборной главный приз, конкурс мастерства военных автомобилистов является одним из самых соревновательных видов АрМИ-2019.

"Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделений", - отметил Булгаков.