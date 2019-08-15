Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T15:54Z
https://ria.ru/20190815/1557542769.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155754/23/1557542344_0:112:1200:787_1036x0_80_0_0_52f64b2e0df547c9f1c3fb11311841f3.jpg
РИА Новости

Российская команда выиграла конкурс военных автомобилистов на АрМИ-2019

15:54 15.08.2019
329
© Фото : Минобороны РФКонкурс "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских игр-2019
Конкурс Мастера автобронетанковой техники в рамках Армейских игр-2019
© Фото : Минобороны РФ
Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских игр-2019
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Российская команда выиграла соревнования профессионального мастерства военных автомобилистов, которые проходили в рамках Армейских международных игр-2019, сообщили журналистам в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" проходил в Воронежской области 14 и 15 августа. Второе место по итогам состязаний заняли военнослужащие сборной Китая, третье - команда из Венесуэлы.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе Авиадартс на авиационном полигоне Дубровичи под Рязанью
Вчера, 15:22РИА Новости
Россия победила в "Авиадартсе" на АрМИ-2019
Как отметил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, вручивший российской сборной главный приз, конкурс мастерства военных автомобилистов является одним из самых соревновательных видов АрМИ-2019.
"Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделений", - отметил Булгаков.
Морские пехотинцы Балтийского Флота
14 августа, 17:45РИА Новости
Российские морпехи выиграли конкурс АрМИ-2019 "Морской десант"
Участие в конкурсе принимали более 100 военнослужащих: команды России, Китая, Лаоса, Венесуэлы и Египта, а также ДОСААФ и - впервые - российская женская сборная. Учитывая опыт предыдущих соревнований, в этом году все команды, в том числе из КНР, предпочли российскую технику.
2510001
Обсудить 1
АрМИ-2019КитайВенесуэлаРоссияБезопасность
Рекомендуем
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе Авиадартс на авиационном полигоне Дубровичи под Рязанью
Россия победила в "Авиадартсе" на АрМИ-2019
РИА
Новости
Священник беседует с наркозависимым в реабилитационном центре Сологубовка Тихвинской епархии РПЦ
Русская церковь откроет в столице уникальный центр помощи наркозависимым
Морские пехотинцы Балтийского Флота
Российские морпехи выиграли конкурс АрМИ-2019 "Морской десант"
Арктика
Ученые обнаружили микрочастицы пластика в арктическом льду
Лента
новостей
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Вырубка леса
Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
ЦИК: кампанию в Мосгордуму использовали для создания проблемы в обществе
Николай Валуев
Валуев предложил создать в Петербурге пункты приема стекла и макулатуры
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США
Наручники
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
ЦИК запустит услугу по электронной подаче заявок о голосовании на дому
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу поддержал проведение Венесуэлой независимой внешней политики
Зал судебных заседаний
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
В ЦИК рассказали о методах сбора подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния