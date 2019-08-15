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РИА Новости

Ученые обнаружили микрочастицы пластика в арктическом льду

15:54 15.08.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоАрктика
Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Немецкие и швейцарские ученые обнаружили микрочастицы пластика в арктическом льду, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
Над исследованием работала группа ученых из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия) и Института по изучению снега и лавин (Швейцария).
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Ученые проанализировали пробы из льдин, плавающих в проливе Фрама между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген. Также в рамках исследования были изучены пробы снега из отдаленных от проживания людей районов в Европе: Швейцарских Альп и города Бремен на северо-западе Германии.
Концентрация микропластика в арктическом снегу была значительно ниже, чем в европейском, но все равно достаточно существенной. В составе проб доминировали лак, резина, полиэтилен и полиамид. Помимо пластика в них содержались хитин, уголь, древесный уголь, шерсть животных, волокна растений и песок. Все компоненты, за исключением угля, были более распространены в европейском снегу.
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Чаще остальных в пробах встречался лак, что показывает большую распространенность его использования в покрытии кораблей, турбин и зданий. Лак мог выделяться в окружающую среду благодаря трению поверхности с ветром и дождем.
Ранее ученые из университета Виктории (Канада) опубликовали доклад в журнале Environmental Science and Technology, согласно которому человек в среднем проглатывает вместе с едой 40-50 тысяч частиц микропластика ежегодно.
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