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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЦИК рассказали о методах сбора подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы

15:53 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство кандидатов в депутаты Мосгордумы использовали различные инструменты и технологии при сборе подписей избирателей в свою поддержку, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Я утверждаю, что на сегодняшний день абсолютное большинство кандидатов использовали инструменты, сформированные в результате очень профессиональной консультации профессионально понимающих, как ведётся почерковедческое исследование, людей. То есть, плохо или хорошо, но они этим занимаются, они создают технологии, но эти технологии разрушаются в один щелчок: подпись полностью формируется избирателем... и это будет справедливо для всех", - сказал Булаев журналистам.
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Он добавил, что если избиратели будут сами полностью заполнять свои данные в подписных листах, у экспертов-почерковедов появится больше материала для последующего анализа, соответственно, это станет профилактикой фальсификаций.
"То, что мы должны дать больший объем для исследования почерковедов, это будет автоматически работать как профилактика, и рисовать подписи станет бессмысленно, потому что доказательства будут здесь и сейчас", - пояснил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
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