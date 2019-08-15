В ЦИК рассказали о методах сбора подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство кандидатов в депутаты Мосгордумы использовали различные инструменты и технологии при сборе подписей избирателей в свою поддержку, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Я утверждаю, что на сегодняшний день абсолютное большинство кандидатов использовали инструменты, сформированные в результате очень профессиональной консультации профессионально понимающих, как ведётся почерковедческое исследование, людей. То есть, плохо или хорошо, но они этим занимаются, они создают технологии, но эти технологии разрушаются в один щелчок: подпись полностью формируется избирателем... и это будет справедливо для всех", - сказал Булаев журналистам.

Он добавил, что если избиратели будут сами полностью заполнять свои данные в подписных листах, у экспертов-почерковедов появится больше материала для последующего анализа, соответственно, это станет профилактикой фальсификаций.

"То, что мы должны дать больший объем для исследования почерковедов, это будет автоматически работать как профилактика, и рисовать подписи станет бессмысленно, потому что доказательства будут здесь и сейчас", - пояснил он.