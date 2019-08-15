Атамбаеву предъявили обвинения в незаконном обогащении и коррупции

БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в незаконном обогащении и коррупции, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
"Следственной группой Военной прокуратуры Кыргызской Республики в рамках расследования уголовных дел Атамбаеву вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - заявили в ведомстве.
В Генпрокуратуре сообщили, что Атамбаеву инкриминируется "создание противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, и организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкека и лоббировании интересов ОсОО "Прогресс Компани", организация коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконное обогащение и легализация своих преступных доходов в особо крупном размере и организация коррупции при незаконной выдаче лицензий в сговоре с отдельными должностными лицами Госгеологии".
Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот. В среду экс-президента обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и при приобретении офисных зданий. Всего на сегодняшний день Атамбаеву инкриминируется совершение 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Ему может грозить пожизненный срок.
13 августа, 10:26Сказано в эфире - Радио SputnikКаким будет наказание? Атамбаева обвинили в особо тяжких преступленияхБывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях. В эфире радио Sputnik гендиректор института ЕАЭС Владимир Лепехин поделился мнением о том, как могут развиваться события в стране.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.