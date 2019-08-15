Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Возможный запрет поставок леса в Китай может стать причиной появления полулегальных лесопилок и деревообрабатывающих производств, заявил РИА Новости управляющий директор по реализации государственных программ и лесной политике лесопромышленного холдинга "Сегежа", Николай Иванов.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в четверг заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ. Он подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа и он лично попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы "черных лесорубов".

"Прямых последствий не будет, временно может вырасти предложение пиловочника и фанкряжа (круглые бревна и кряжи различных пород древесины, используемые в качестве сырья в лесопильном производстве) на рынке, но очень скоро придется бороться с появлением сети полукустарных лесопилок и шпонолущилок, что обеспечит перевод круглого леса в другие коды ТНВЭД", - сказал Иванов.

Кроме того, по его мнению, эффективность такой меры для экономики РФ будет близкая к нулю.