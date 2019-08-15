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РИА Новости

Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай

15:46 15.08.2019 (обновлено: 17:03 15.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Возможный запрет поставок леса в Китай может стать причиной появления полулегальных лесопилок и деревообрабатывающих производств, заявил РИА Новости управляющий директор по реализации государственных программ и лесной политике лесопромышленного холдинга "Сегежа", Николай Иванов.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в четверг заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ. Он подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа и он лично попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы "черных лесорубов".
Владимир Бурматов
5 августа, 13:21РИА Новости
В горящих лесах Сибири промышляют "черные лесорубы", заявил депутат
"Прямых последствий не будет, временно может вырасти предложение пиловочника и фанкряжа (круглые бревна и кряжи различных пород древесины, используемые в качестве сырья в лесопильном производстве) на рынке, но очень скоро придется бороться с появлением сети полукустарных лесопилок и шпонолущилок, что обеспечит перевод круглого леса в другие коды ТНВЭД", - сказал Иванов.
Кроме того, по его мнению, эффективность такой меры для экономики РФ будет близкая к нулю.
"Нужны не запреты, а согласованные сторонами меры по выводу бизнеса из тени. Разработка и взаимное признание систем лесной сертификации, цепочек происхождения и движения продукции из древесины. Важно создавать лесопитомники на принципах государственно-частного партнерства, возможно и с участием китайских компаний, работающих в России", - заключил Иванов.
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Дмитрий КобылкинКитайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Испытания ударных беспилотников нужно проводить на незаконных вырубках леса. И технологии выявления улучшаться и порядок наведут. Все лучше, чем лес всей страной тушить.
15 августа, 16:15
ggoldmikron
5150101
Задёргались.... Там сплошь левые схемы и криминал. Государство не наводило вообще там порядок. Охамели там все. Закрывать границу на замок!!!!!! А не довольных в лес охранять от поджогов добро.
15 августа, 15:54
Арсений Понфиленко
5220010
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