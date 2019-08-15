Аварийно севший в Подмосковье А321 не подлежит восстановлению

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Самолет A321, экстренно приземлившийся в кукурузном поле в Подмосковье, восстановлению не подлежит, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Собеседница агентства отметила, что борт был застрахован в компании "Альфастрахование".

В компании также сообщили, что пассажиров отправят в пункт назначения тремя рейсами.

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что после разрешения Следственного комитета и комиссии по расследованию происшествия пассажирам выдадут багаж. Ориентировочно это произойдет до конца дня.

Он добавил также, что ведомство может провести внеплановую проверку летно-исследовательского института имени Громова, так как это учреждение отвечает за "орнитологическое обеспечение" аэропорта.

Приземление в поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Жуковский — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это привело к перебоям в их работе. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет приземлился с убранным шасси и выключенными двигателями.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.