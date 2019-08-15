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РИА Новости
Туризм

Работа мечты: в США ищут туриста с собакой для оценки отелей

23:41 15.08.2019
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСобака породы такса на параде "Такс Парад", посвященном Году театра, на Васильевском острове в саду Академии Художеств в Санкт-Петербурге
Собака породы такса на параде Такс Парад, посвященном Году театра, на Васильевском острове в саду Академии Художеств в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Американский сайт для бронирования отелей ищет путешественника с собакой, который согласится бесплатно пожить в десяти гостиницах по всему миру и составить на них отзывы, сообщает Lonely Planet.
Чтобы получить работу мечты, кандидаты должны выложить в социальной сеть фото своего питомца, поставить специальный хэштег и отметить аккаунт компании.
Отели кандидат сможет выбрать сам из списка лучших по мнению экспертов сервиса. Ограничением будет только стоимость проживания - не дороже двух тысяч долларов за ночь.
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