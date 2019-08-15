Работа мечты: в США ищут туриста с собакой для оценки отелей

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Американский сайт для бронирования отелей ищет путешественника с собакой, который согласится бесплатно пожить в десяти гостиницах по всему миру и составить на них отзывы, сообщает Lonely Planet.
Чтобы получить работу мечты, кандидаты должны выложить в социальной сеть фото своего питомца, поставить специальный хэштег и отметить аккаунт компании.
Отели кандидат сможет выбрать сам из списка лучших по мнению экспертов сервиса. Ограничением будет только стоимость проживания - не дороже двух тысяч долларов за ночь.
21 февраля 2018, 09:00РИА НовостиКак избежать проблем в поездках с животными