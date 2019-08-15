В Днепре проверяют сообщения о минировании редакций местных СМИ

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании редакций местных СМИ в Днепре (бывший Днепропетровск – ред.), сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"В Днепре полиция проверяет информацию о минировании редакций городских СМИ. В частности, 15 августа в полицию обратились представители средств массовой информации "Информатор", "056", 34 и 11 телеканала, с сообщением, что на их редакционные почтовые ящики поступили письма о минировании зданий", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
На место выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители обследуют помещение на предмет наличия взрывоопасных предметов.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.