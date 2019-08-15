В Днепре проверяют сообщения о минировании редакций местных СМИ

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.