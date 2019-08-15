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РИА Новости

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

15:40 15.08.2019 (обновлено: 16:44 15.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году, говорится в тематическом отчете Росстата. Как пояснил РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, это исключительные случаи.
В Росстате РИА Новости уточнили, что отчет основан на информации органов записи гражданских состояний.
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По данным ведомства, еще одна женщина старше 60 лет в 2018 году родила второго по счету ребенка. Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
"Такое бывает как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет", — прокомментировал Вишневский рождение ребенка в возрасте старше 60 лет.
Он отметил, что "область достаточно деликатная, кто-то может в таком возрасте случайно забеременеть или наоборот — хотеть родить".
Всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей, из них 340 тысяч младенцев родились у незамужних женщин.
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157167012537
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