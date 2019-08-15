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РИА Новости

В Подмосковье оштрафовали владельцев земли, не борющихся с борщевиком

15:39 15.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЗаросли борщевика
Заросли борщевика
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Заросли борщевика. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владельцы частных территорий в Подмосковье, которые не предпринимают мер для борьбы с борщевиком, оштрафованы на порядка 12 миллионов рублей, из них более 10 миллионов - собственники земель в Клинском городском округе, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Закон, по которому собственник земли, игнорирующий меры по ликвидации борщевика на своем участке, должен платить штраф, был принят правительством Подмосковья в 2018 году. Сумма штрафа для физического лица составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические лица платят штраф от 150 тысяч до одного миллиона рублей.
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"Мы планировали наказывать штрафами собственников по окончании всех этапов обработки земель от борщевика в конце августа, начале сентября. Но есть жители, у которых растут целые плантации сорняка и они не принимают никакие меры по его уничтожению. Они привлечены к административной ответственности. Сумма взысканий на сегодняшний день составляет порядка 12 миллионов рублей", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
По данным властей, больше всего штрафов у собственников земель в Клинском городском округе - 10,185 миллиона рублей. В тройку нарушителей также вошли жители Рузского и Волоколамского городских округов.
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Борщевик - сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах РФ на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди предпринимаемых мер - химическая обработка и механический откос.
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