В Подмосковье оштрафовали владельцев земли, не борющихся с борщевиком

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владельцы частных территорий в Подмосковье, которые не предпринимают мер для борьбы с борщевиком, оштрафованы на порядка 12 миллионов рублей, из них более 10 миллионов - собственники земель в Клинском городском округе, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Закон, по которому собственник земли, игнорирующий меры по ликвидации борщевика на своем участке, должен платить штраф, был принят правительством Подмосковья в 2018 году. Сумма штрафа для физического лица составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические лица платят штраф от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

"Мы планировали наказывать штрафами собственников по окончании всех этапов обработки земель от борщевика в конце августа, начале сентября. Но есть жители, у которых растут целые плантации сорняка и они не принимают никакие меры по его уничтожению. Они привлечены к административной ответственности. Сумма взысканий на сегодняшний день составляет порядка 12 миллионов рублей", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По данным властей, больше всего штрафов у собственников земель в Клинском городском округе - 10,185 миллиона рублей. В тройку нарушителей также вошли жители Рузского и Волоколамского городских округов.