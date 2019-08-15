В Baring Vostok прокомментировали перевод Дельпаля под домашний арест

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Baring Vostok назвал единственно верным решение Мосгорсуда о переводе топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля под домашний арест, сообщили РИА Новости в фонде.

Мосгорсуд в четверг изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей, на домашний арест. Дельпаль был помещен под стражу в феврале, как и его бизнес-партнер, основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последний был переведен под домашний арест в апреле. В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

"Мосгорсуд принял единственно верное решение, переведя партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля под домашний арест. Однако в СИЗО по-прежнему находятся другие его коллеги, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров, хотя у них есть все основания для изменения меры пресечения на домашний арест", - сообщили в Baring Vostok.