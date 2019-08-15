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РИА Новости

В Baring Vostok прокомментировали перевод Дельпаля под домашний арест

15:38 15.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФилипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Baring Vostok назвал единственно верным решение Мосгорсуда о переводе топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля под домашний арест, сообщили РИА Новости в фонде.
Мосгорсуд в четверг изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей, на домашний арест. Дельпаль был помещен под стражу в феврале, как и его бизнес-партнер, основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последний был переведен под домашний арест в апреле. В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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"Мосгорсуд принял единственно верное решение, переведя партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля под домашний арест. Однако в СИЗО по-прежнему находятся другие его коллеги, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров, хотя у них есть все основания для изменения меры пресечения на домашний арест", - сообщили в Baring Vostok.
"Мы уверены, что невиновность наших коллег будет установлена и мы будем отстаивать эту позицию в судах", - добавили в фонде.
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