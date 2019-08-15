ЦИК: кампанию в Мосгордуму использовали для создания проблемы в обществе

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что "некоторые" использовали избирательную кампания в Мосгордуму для того, чтобы создать проблему в обществе.

"В этом году некоторые использовали возможность участия в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи", - сказал он на пресс-конференции, посвященной завершению регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.