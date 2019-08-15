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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК: кампанию в Мосгордуму использовали для создания проблемы в обществе

15:37 15.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что "некоторые" использовали избирательную кампания в Мосгордуму для того, чтобы создать проблему в обществе.
"В этом году некоторые использовали возможность участия в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи", - сказал он на пресс-конференции, посвященной завершению регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.
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Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Выборы в МосгордумуНиколай БулаевЦИК РФМосковская городская думаПолитика
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