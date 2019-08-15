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РИА Новости

"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора

15:33 15.08.2019 (обновлено: 15:39 15.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВокалист группы Little Big Илья Прусикин
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вокалист группы Little Big Илья Прусикин. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вокалист и основатель группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин, который по условиям проигранного спора должен был устроиться на официальную работу, назначен креативным директором крупнейшего сотового ритейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"), говорится в сообщении компании.
На позиции креативного директора Илья Прусикин будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов "Связного" и поддержание имиджа высокотехнологичного ритейлера.
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"Идея пригласить музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у руководства "Связного" после публикации нового выпуска "Трэш Лото" на YouTube-канале "КликКлак" - продакшен студии, которой принадлежит авторство клипов группы Little Big. В нем "Ильич" проиграл спор, и по его итогам он должен был устроиться на официальную работу. Для "Ильича" работа в "Связном" станет первой официальной записью в трудовой книжке", - поясняется в сообщении ритейлера.
В "Связном" считают, что именно Прусикин - тот лидер, который понимает покупателей.
"Мы давно искали подходящего кандидата на должность креативного директора. И когда мы узнали, что "Ильич" в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Связного" Оксаны Гуськовой.
"Я и думать не думал, что после выпуска "Трэш Лото" мне поступит столько предложений. Но "Связной" всех опередил. Весь прикол в том, что я реально устроился с настоящей записью, в настоящей трудовой книжке. Мне пока сложно разобраться в происходящем, но интересно. Когда я узнал, что у "Связного" пять тысяч магазинов и 25 тысяч сотрудников, подумал, что наши корпоративы будут огонь. Конечно, в плане бизнеса у меня тоже есть пара идей – и о них я скоро готов буду рассказать", - отметил, в свою очередь, Прусикин.
Отмечается, что назначение Прусикина не помешает его концертной деятельности: гастроли группы Little Big состоятся по запланированному расписанию.
Little Big – российская панк-рэйв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге.
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