В Госдуме прокомментировали данные о многодетных несовершеннолетних мамах

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проблему ранних рождений в России нужно решать морально-нравственным воспитанием, в том числе в медийной сфере, ужесточение Уголовного кодекса в этой сфере вряд ли привело бы к нужным результатам, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя данные Росстата.

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата. По данным ведомства, также в 2018 году четыре 12-летних девочки стали матерями, подростки старше на год родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые, и еще четыре в этом возрасте - уже второго. Как пояснил РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых регионах страны такое считается нормальным.

"Здесь нужно пенять на моральную сторону, а не прибегать к Уголовному кодексу. Уголовный кодекс здесь вряд ли чем-то поможет. Надо заниматься морально-нравственным воспитанием более активно: нормальную медийную атмосферу, нравственную. В этом направлении работать", - сказал Емельянов РИА Новости.

Он также отметил, что проблема существует не только в кавказских республиках, но и в европейской части России, и в Сибири.