Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T15:23Z
https://ria.ru/20190815/1557541295.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1036x0_80_0_0_cf07842d98f5b218f1c5751e11421b1d.jpg
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутске ученые из шести стран обсудили развитие сельхозпроизводства

15:23 15.08.2019
40
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Свыше 150 ученых из России, Монголии, Казахстана, Белоруссии, Китая и Болгариив четверг приняли участие в научно-практической конференции в Якутске, посвященной развитию сельхозпроизводства, сообщается на сайте регионального правительства.
"Более 150 ученых из России, Монголии, Казахстана, Белоруссии, Китая и Болгарии приняли участие в научно-практической конференции в Якутске, посвященной взаимодействию аграрной науки и сельхозпроизводства. Главными вопросами пленарной сессии стали борьба с инфекциями сельхозживотных, растениеводство и селекция культур", - говорится в сообщении.
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
13 августа, 10:14Республика Саха (Якутия)
В Якутии проанализируют новые направления сотрудничества на ВЭФ
Участники отметили большой научный потенциал Якутии в развитии сельского хозяйства. "В прошлом году в Якутии издан указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. С нашими научными сообществами, а также с учетом разработок других регионов и стран развитие этой отрасли в республике пойдет ускоренными темпами", - приводятся слова зампреда правительства республики Дениса Белозерова.
Одной из ведущих тем конференции стали диагностика и лечение туберкулеза у животных. По мнению члена президиума СО РАН Александра Донченко, хотя этим заболеванием страдает минимальное количество аграрной фауны, забывать о профилактике не стоит. Ученые также обсудили повышение качества корма и продуктивности сельхозживотных.
Глава Республики Саха Айсен Николаев
28 мая, 19:48Республика Саха (Якутия)
Эксперты: работа нового главы Якутии показала готовность региона к развитию
Одно из перспективных направлений отметила представительница Китая. "Мы работаем с Россией более 30 лет по многим направлениям, среди них — растениеводство и почвоведение. С Якутией нас связывают годы совместных исследований. У каждого региона есть своя специфика, но даже в таком случае мы производим обмен материалами — теперь у нас растут ваши растения, а у вас - наши", - заявила руководитель Российско-Китайского центра по научно-техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства Хэйлунцзянской академии наук Чжанг Цзюймэй. Она предложила якутским коллегам обратить внимание на выращивание сои, так как в Китае этот продукт занимает довольно большой рынок.
"В сельском хозяйстве, которое базируется на климатических условиях, наука должна идти впереди всего. В Белоруссии 70% успеха сельскохозяйственного производства зависит от селекции культур, а дальше - технологии. Использование технологий для науки - общая задача", - отметил зампредседателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Петр Казакевич.
400000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Экономика
Рекомендуем
Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
На ВЭФ планируют провести Дни якутского кино
РИА
Новости
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
В Минпромторге призвали осваивать новые рынки, не дожидаясь торговых войн
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Гана заинтересована в расширении обучения студентов в Рязанской области
Лента
новостей
Дом правительства Московской области
Более 13 тысяч субъектов МСП создано в Подмосковье с августа 2018 года
Заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
Рейтинговое агентство Fitch Ratings
Fitch повысило рейтинг "Интер РАО" до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный
Вид на Сеул
В Южной Корее вычислили дальность полета выпущенных КНДР снарядов
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Мешки с мукой
Компания из Рязани планирует поставлять в Китай муку на $36 млн в год
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
Логотип Газпромбанка
Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга
Тушение лесных пожаров
В двух районах Якутии объявили штормовое предупреждение из-за пожаров
Николай Валуев
Валуев предложил создать в Петербурге пункты приема стекла и макулатуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В Ачинске из больницы выписали всех пострадавших от взрывов местных жителей
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
Лента новостейМолния