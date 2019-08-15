В Якутске ученые из шести стран обсудили развитие сельхозпроизводства

ЯКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Свыше 150 ученых из России, Монголии, Казахстана, Белоруссии, Китая и Болгариив четверг приняли участие в научно-практической конференции в Якутске, посвященной развитию сельхозпроизводства, сообщается на сайте регионального правительства.

"Более 150 ученых из России, Монголии, Казахстана, Белоруссии, Китая и Болгарии приняли участие в научно-практической конференции в Якутске, посвященной взаимодействию аграрной науки и сельхозпроизводства. Главными вопросами пленарной сессии стали борьба с инфекциями сельхозживотных, растениеводство и селекция культур", - говорится в сообщении.

Участники отметили большой научный потенциал Якутии в развитии сельского хозяйства. "В прошлом году в Якутии издан указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. С нашими научными сообществами, а также с учетом разработок других регионов и стран развитие этой отрасли в республике пойдет ускоренными темпами", - приводятся слова зампреда правительства республики Дениса Белозерова.

Одной из ведущих тем конференции стали диагностика и лечение туберкулеза у животных. По мнению члена президиума СО РАН Александра Донченко, хотя этим заболеванием страдает минимальное количество аграрной фауны, забывать о профилактике не стоит. Ученые также обсудили повышение качества корма и продуктивности сельхозживотных.

Одно из перспективных направлений отметила представительница Китая. "Мы работаем с Россией более 30 лет по многим направлениям, среди них — растениеводство и почвоведение. С Якутией нас связывают годы совместных исследований. У каждого региона есть своя специфика, но даже в таком случае мы производим обмен материалами — теперь у нас растут ваши растения, а у вас - наши", - заявила руководитель Российско-Китайского центра по научно-техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства Хэйлунцзянской академии наук Чжанг Цзюймэй. Она предложила якутским коллегам обратить внимание на выращивание сои, так как в Китае этот продукт занимает довольно большой рынок.