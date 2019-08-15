Булаев: до участия в выборах по всей стране допустили около 90% кандидатов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. До участия в выборах различного уровня, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, допущены около 90% кандидатов по всей стране, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Как отметил зампред ЦИК, 8 сентября по всей стране замещается более 47 тысяч мандатов.

"Я уже говорил, 47 с лишним тысяч мандатов замещается, кандидатов было выдвинуто 118 тысяч 645 человек, зарегистрировано 107 тысяч 889. Почти 10 тысяч не прошли регистрационные процедуры по разным причинам. Мы считаем, что это высокий уровень регистрации - 90% почти", - сказал Булаев.

Он добавил, что высокий уровень регистрации кандидатов говорит о высокой степени подготовленности кандидатов и о лояльности избирательных комиссий.