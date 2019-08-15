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РИА Новости

Булаев: до участия в выборах по всей стране допустили около 90% кандидатов

15:22 15.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. До участия в выборах различного уровня, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, допущены около 90% кандидатов по всей стране, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Как отметил зампред ЦИК, 8 сентября по всей стране замещается более 47 тысяч мандатов.
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"Я уже говорил, 47 с лишним тысяч мандатов замещается, кандидатов было выдвинуто 118 тысяч 645 человек, зарегистрировано 107 тысяч 889. Почти 10 тысяч не прошли регистрационные процедуры по разным причинам. Мы считаем, что это высокий уровень регистрации - 90% почти", - сказал Булаев.
Он добавил, что высокий уровень регистрации кандидатов говорит о высокой степени подготовленности кандидатов и о лояльности избирательных комиссий.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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