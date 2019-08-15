Россия победила в "Авиадартсе" на АрМИ-2019

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.

"Команда Российской Федерации завоевала кубок конкурса "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второе место заняла команда Китая, а третье поделили сборные Белоруссии и Казахстана.

Зачет конкурса проводился по семи номинациям по родам авиации. Российские летчики выиграли в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах. Китайские экипажи стали лидерами в военно-транспортной авиации, а белорусские и казахстанские летчики победили в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах и в штурмовой авиации соответственно.

Награждение победителей и призеров международного конкурса "Авиадартс-2019" пройдет на аэродроме Дягилево в Рязани 17 августа.