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РИА Новости

Россия победила в "Авиадартсе" на АрМИ-2019

15:22 15.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе Авиадартс на авиационном полигоне Дубровичи под Рязанью
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.
"Команда Российской Федерации завоевала кубок конкурса "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи", - говорится в сообщении.
Морские пехотинцы Балтийского Флота
14 августа, 17:45РИА Новости
Российские морпехи выиграли конкурс АрМИ-2019 "Морской десант"
Отмечается, что второе место заняла команда Китая, а третье поделили сборные Белоруссии и Казахстана.
Зачет конкурса проводился по семи номинациям по родам авиации. Российские летчики выиграли в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах. Китайские экипажи стали лидерами в военно-транспортной авиации, а белорусские и казахстанские летчики победили в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах и в штурмовой авиации соответственно.
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13 августа, 14:11РИА Новости
Российская команда выиграла конкурс АрМИ-2019 "Десантный взвод"
Награждение победителей и призеров международного конкурса "Авиадартс-2019" пройдет на аэродроме Дягилево в Рязани 17 августа.
В конкурсе "Авиадартс-2019" участвовали 43 экипажа из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.
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11 августа, 12:24РИА Новости
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АрМИ-2019РоссияБезопасность
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