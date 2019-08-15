На севере Норвегии обнаружили неопасную концентрацию радиоактивного йода

МУРМАНСК, 15 авг – РИА Новости. Неопасная для здоровья концентрация радиоактивного йода обнаружена в воздухе в районе норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Россией, сообщает управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

"Небольшое количество радиоактивного йода было зафиксировано в воздухе на нашей станции в Сванховде в северной Норвегии. Выявленный уровень является очень низким и не представляет угрозы ни для здоровья людей, ни для окружающей среды", - говорится в сообщении.

Управление отмечает, что превышение было обнаружено в пробах, отобранных 9-12 августа 2019 года. Норвежские мониторинговые станции обнаруживают радиоактивный йод примерно 6-8 раз в год, источники этого явления неизвестны. Сообщается, что когда не обнаруживается никаких других веществ, кроме йода, источником считаются производственные мощности, производящие радиоактивные фармацевтические препараты, содержащие йод.

"В настоящее время не представляется возможным определить, является ли последнее обнаружение йода в воздухе последствием происшествия в Архангельске на прошлой неделе", - добавили в ведомстве.