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РИА Новости

На севере Норвегии обнаружили неопасную концентрацию радиоактивного йода

15:17 15.08.2019 (обновлено: 15:39 15.08.2019)
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© страница Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet на Facebook / Asmund Holien MoСотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии
Сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии
© страница Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet на Facebook / Asmund Holien Mo
Сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии
МУРМАНСК, 15 авг – РИА Новости. Неопасная для здоровья концентрация радиоактивного йода обнаружена в воздухе в районе норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Россией, сообщает управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.
"Небольшое количество радиоактивного йода было зафиксировано в воздухе на нашей станции в Сванховде в северной Норвегии. Выявленный уровень является очень низким и не представляет угрозы ни для здоровья людей, ни для окружающей среды", - говорится в сообщении.
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Управление отмечает, что превышение было обнаружено в пробах, отобранных 9-12 августа 2019 года. Норвежские мониторинговые станции обнаруживают радиоактивный йод примерно 6-8 раз в год, источники этого явления неизвестны. Сообщается, что когда не обнаруживается никаких других веществ, кроме йода, источником считаются производственные мощности, производящие радиоактивные фармацевтические препараты, содержащие йод.
"В настоящее время не представляется возможным определить, является ли последнее обнаружение йода в воздухе последствием происшествия в Архангельске на прошлой неделе", - добавили в ведомстве.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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РосатомАрхангельская областьНорвегияРоссияВ мире
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