Бастрыкин поручил проконтролировать дело убитого младенца в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело об убийстве младенца, где подозреваемым фигурирует отец ребенка, сообщает ГСУСК региона.

Ранее СК по краю проинформировал, что в четверг под окнами общежития в Ленинском районе было обнаружено тело четырехмесячной девочки. По этому факту возбуждено уголовное дело, в преступлении подозревается отец ребенка, который на тот момент был пьян.