Бастрыкин поручил проконтролировать дело убитого младенца в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело об убийстве младенца, где подозреваемым фигурирует отец ребенка, сообщает ГСУСК региона.
Ранее СК по краю проинформировал, что в четверг под окнами общежития в Ленинском районе было обнаружено тело четырехмесячной девочки. По этому факту возбуждено уголовное дело, в преступлении подозревается отец ребенка, который на тот момент был пьян.
"Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело об убийстве в Красноярске четырехмесячного ребенка..., дано поручение руководству ГСУ СК России по Красноярскому краю провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку не только действиям родителей погибшей девочки, но и должностных лиц органов опеки, обязанных отвечать за обеспечение безопасных условий жизни и здоровья ребенка", - говорится в сообщении.