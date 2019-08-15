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РИА Новости
Школа волонтера

71 доброволец получил благодарность от председателя ВОД "Волонтеры-медики"

15:10 15.08.2019
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© Пресс-служба Всероссийского движения "Волонтеры-медики"71 доброволец получил благодарность от председателя ВОД "Волонтеры-медики"
71 доброволец получил благодарность от председателя ВОД Волонтеры-медики
© Пресс-служба Всероссийского движения "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Председатель всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук поблагодарил волонтеров-медиков Иркутской области за помощь в ликвидации последствий наводнения, сообщает пресс-служба движения.
Во время проведения занятия по оказанию первой медицинской помощи
7 августа, 15:58Новости Подмосковья
Подмосковные волонтеры-медики вошли в тройку лучших в России
26 июня 2019 года в Иркутской области из-за обильных дождей началось наводнение. Волонтеры-медики приняли активное участие в ликвидации его последствий: работали в пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи в Иркутске, Братске, Ангарске, Черемхове, Усолье-Сибирском, Тайшете, Тулуне.
Добровольцы сортировали продукты питания, одежду, медикаменты, разгружали машины с гуманитарной помощью, оказывали психологическую поддержку пострадавшим.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииМедицинское волонтерство - Школа волонтераИркутская область
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