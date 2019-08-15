Фотовыставку под открытым небом откроют у Соловецкого монастыря 20 августа

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. У ворот Соловецкого монастыря появится самая северная в России галерея современной фотографии под открытым небом, первую выставку посетители смогут увидеть 20 августа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Цель всего этого проекта – показать уникальную красоту этих мест широкому кругу зрителей, помочь русским людям осознать значение наших великих святынь. Очень важно, что сейчас есть возможность показывать наши главные монастыри и их жизнь на таком высоком профессиональном художественном уровне. Патриарх высоко оценивает этот проект", - сказал РИА Новости Волков.

По его словам, галерея откроется 20 августа выставкой фотографа Александра Львова "Русские сезоны. Соловки". В экспозицию войдут более 60 крупноформатных работ, посвященных природе, архитектуре и духовной жизни Соловецкого архипелага.

"Дух Соловков равно приемлет иноческую созерцательность и дерзость первопроходцев-покорителей Севера, покой священной обители и ярость приполярного моря. Здесь нет лишь самоуспокоения и душевной лени, но есть неизменное ощущение сурового величия, жертвенного подвига, присутствия Бога", - приводит слова Львова официальный сайт Русской православной церкви.

Выставка на Соловках продлится с 20 августа по 20 октября, после чего переедет на Тверской бульвар в Москве. Эта экспозиция завершает проект "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера". Первую фотовыставку трилогии — "Кижи" - представили в 2017 году на Тверском бульваре российской столицы. А вторая - "Русские Сезоны. Валаам" - открылась в 2018 году под небом Валаама. Впоследствии на Соловках будут представлены и эти экспозиции – Кижи и Валаам.