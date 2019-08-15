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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Фотовыставку под открытым небом откроют у Соловецкого монастыря 20 августа

15:07 15.08.2019 (обновлено: 15:41 15.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКремль Соловецкого монастыря
Кремль Соловецкого монастыря
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. У ворот Соловецкого монастыря появится самая северная в России галерея современной фотографии под открытым небом, первую выставку посетители смогут увидеть 20 августа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
"Цель всего этого проекта – показать уникальную красоту этих мест широкому кругу зрителей, помочь русским людям осознать значение наших великих святынь. Очень важно, что сейчас есть возможность показывать наши главные монастыри и их жизнь на таком высоком профессиональном художественном уровне. Патриарх высоко оценивает этот проект", - сказал РИА Новости Волков.
По его словам, галерея откроется 20 августа выставкой фотографа Александра Львова "Русские сезоны. Соловки". В экспозицию войдут более 60 крупноформатных работ, посвященных природе, архитектуре и духовной жизни Соловецкого архипелага.
"Дух Соловков равно приемлет иноческую созерцательность и дерзость первопроходцев-покорителей Севера, покой священной обители и ярость приполярного моря. Здесь нет лишь самоуспокоения и душевной лени, но есть неизменное ощущение сурового величия, жертвенного подвига, присутствия Бога", - приводит слова Львова официальный сайт Русской православной церкви.
Выставка на Соловках продлится с 20 августа по 20 октября, после чего переедет на Тверской бульвар в Москве. Эта экспозиция завершает проект "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера". Первую фотовыставку трилогии — "Кижи" - представили в 2017 году на Тверском бульваре российской столицы. А вторая - "Русские Сезоны. Валаам" - открылась в 2018 году под небом Валаама. Впоследствии на Соловках будут представлены и эти экспозиции – Кижи и Валаам.
Главными организаторами галереи на Соловках выступают Центр продюсирования российской фотографии "Пролаб", Соловецкий монастырь, пресс-служба патриарха Московского и всея Руси и Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
Стены Соловецкого Кремля
13 августа, 20:20Религия и мировоззрение
В Минкультуры пояснили сроки окончания работ на Соловецком архипелаге
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Религия и мировоззрениеАлександр Волков (священник)Александр ВолковНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссия
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