Стало известно о состоянии найденного живым в омской тайге мальчика

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Министерстве здравоохранения Омской области В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии трехлетнего мальчика, который в одиночестве провел несколько дней в тайге.

"На настоящий момент состояние ребенка ближе к удовлетворительному. Еще во время транспортировки ребенку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, ребенок был согрет, накормлен", - приводит комментарий ведомства местный портал ngs55.ru

Как сообщили в Минздраве, медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, сейчас его осматривают врачи в отделении анестезиологии и реанимации. С ним также будет работать психолог.

Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Во время их отсутствия ребенок пропал.