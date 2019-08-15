Стало известно о состоянии найденного живым в омской тайге мальчика

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии трехлетнего мальчика, который в одиночестве провел несколько дней в тайге.
"На настоящий момент состояние ребенка ближе к удовлетворительному. Еще во время транспортировки ребенку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, ребенок был согрет, накормлен", - приводит комментарий ведомства местный портал ngs55.ru
Как сообщили в Минздраве, медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, сейчас его осматривают врачи в отделении анестезиологии и реанимации. С ним также будет работать психолог.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Во время их отсутствия ребенок пропал.
СК возбудил уголовное дело, мальчика искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии и два частных самолета. Поиском также занимался отряд "Лиза Алерт Омск", к которому присоединились его волонтеры из Новосибирской области. В четверг ребенка нашли живым и передали врачам, сейчас его жизни ничего не угрожает.
25 мая 2018, 08:00РИА Новости"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети