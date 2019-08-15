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РИА Новости

Стало известно о состоянии найденного живым в омской тайге мальчика

15:05 15.08.2019 (обновлено: 15:41 15.08.2019)
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© Фото : МВД России по Омской областиПоиски трехлетнего мальчика в Омской области
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
© Фото : МВД России по Омской области
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии трехлетнего мальчика, который в одиночестве провел несколько дней в тайге.
"На настоящий момент состояние ребенка ближе к удовлетворительному. Еще во время транспортировки ребенку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, ребенок был согрет, накормлен", - приводит комментарий ведомства местный портал ngs55.ru
Как сообщили в Минздраве, медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, сейчас его осматривают врачи в отделении анестезиологии и реанимации. С ним также будет работать психолог.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Во время их отсутствия ребенок пропал.
СК возбудил уголовное дело, мальчика искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии и два частных самолета. Поиском также занимался отряд "Лиза Алерт Омск", к которому присоединились его волонтеры из Новосибирской области. В четверг ребенка нашли живым и передали врачам, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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25 мая 2018, 08:00РИА Новости
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Поиски пропавшего под Омском ребенкаСледственный комитет РФОмская областьРоссияПроисшествия
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