Путин поддержит создание в Курганской области свободной экономической зоны

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов поддержать идею врио главы Курганской области Вадима Шумкова о создании свободной экономической зоны в регионе, сообщается на сайте Кремля.

На встрече с президентом Шумков рассказал о социально-экономической ситуации в Курганской области и мерах, принимаемых для развития региона.

В частности, врио главы региона обратил внимание президента на стимулирование ряда компаний в локализации системных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы при определённых условиях. Кроме того, Шумков отметил, что с Ростехом обсуждалось создание свободной экономической зоны.

"Я готов поддержать, только и вы должны со своей стороны создавать им условия, благоприятные для работы", - ответил Путин.

В июле в интервью РИА Новости Шумков сообщил, что заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов подтвердил рост объема гособоронзаказа "Курганмашзавода" в течение ближайших 5 лет, что позволит сформировать инвестиционный пакет.

"Курганмашзавод" – одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.