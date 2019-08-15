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РИА Новости

Путин поддержит создание в Курганской области свободной экономической зоны

15:05 15.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов поддержать идею врио главы Курганской области Вадима Шумкова о создании свободной экономической зоны в регионе, сообщается на сайте Кремля.
На встрече с президентом Шумков рассказал о социально-экономической ситуации в Курганской области и мерах, принимаемых для развития региона.
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В частности, врио главы региона обратил внимание президента на стимулирование ряда компаний в локализации системных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы при определённых условиях. Кроме того, Шумков отметил, что с Ростехом обсуждалось создание свободной экономической зоны.
"Я готов поддержать, только и вы должны со своей стороны создавать им условия, благоприятные для работы", - ответил Путин.
В июле в интервью РИА Новости Шумков сообщил, что заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов подтвердил рост объема гособоронзаказа "Курганмашзавода" в течение ближайших 5 лет, что позволит сформировать инвестиционный пакет.
"Курганмашзавод" – одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.
Ранее "Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление "Ростеха" в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 миллиардов рублей, 21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".
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