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РИА Новости

Пассажиры аварийно севшего А321 улетят в Симферополь тремя рейсами

15:03 15.08.2019 (обновлено: 15:22 15.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", рейса № 178 по маршруту Жуковский - Симферополь
Пассажиры самолета А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, рейса № 178 по маршруту Жуковский - Симферополь
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пассажиры самолета, следовавшего рейсом из Жуковского в Симферополь и аварийно севшего в Подмосковье, отправятся в пункт назначения двумя рейсами из Домодедово и одним из аэропорта Жуковского, сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".
"Пассажиры будут отправлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский-Симферополь У6-230, Домодедово-Симферополь У6-35. И дополнительный рейс: Домодедово-Симферополь У6-9105", – говорится в сообщении.
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Согласно онлайн-табло аэропорта "Домодедово", рейс У6-35 вылетит в Симферополь в 18.00 мск, рейс У6-9105 в 20.25 мск. Самым первым вылетит рейс из Жуковского, он, по данным онлайн-табло, назначен на 16.40 мск.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский-Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМоскваСимферопольМосковская областьПроисшествия
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