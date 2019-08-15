Пассажиры аварийно севшего А321 улетят в Симферополь тремя рейсами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пассажиры самолета, следовавшего рейсом из Жуковского в Симферополь и аварийно севшего в Подмосковье, отправятся в пункт назначения двумя рейсами из Домодедово и одним из аэропорта Жуковского, сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".

Согласно онлайн-табло аэропорта "Домодедово", рейс У6-35 вылетит в Симферополь в 18.00 мск, рейс У6-9105 в 20.25 мск. Самым первым вылетит рейс из Жуковского, он, по данным онлайн-табло, назначен на 16.40 мск.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский-Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.