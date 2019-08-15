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РИА Новости

Орешкин предложит упрощенно банкротить людей с высокими долгами

15:02 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минэкономразвития РФ будет предлагать упрощенную процедуру банкротства для физлиц с высокой долговой нагрузкой - банки должны нести ответственность за то, что загоняют людей глубоко в долг, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью агентству Рейтер.
Месяц назад Орешкин говорил о том, что министерство готовит предложения по оказанию помощи россиянам, которые не смогут обслуживать свои кредиты. Он приводил данные ЦБ, которые свидетельствуют, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов была выдана домохозяйствам и людям, у которых платеж по кредитам превышает 60% их совокупного месячного дохода.
"Будем предлагать упрощенную процедуру банкротства физических лиц для людей с высокой долговой нагрузкой. Например, для тех людей, у которых доход, который остается после платежа по кредиту, например, как вариант, опускается ниже определенного уровня – одного или двух прожиточных минимумов. Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести финансовую ответственность за это", - сказал Орешкин.
При этом он видит риск того, что ЦБ РФ не согласится с предложением министерства. "Будем обсуждать, но есть риск, что они будут не согласны, так как это очень не выгодно банкам", - отметил министр.
Сотрудница в операционном зале банка
21 июля, 19:30РИА Новости
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты, наоборот, снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.
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Максим ОрешкинЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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