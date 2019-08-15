Орешкин предложит упрощенно банкротить людей с высокими долгами

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минэкономразвития РФ будет предлагать упрощенную процедуру банкротства для физлиц с высокой долговой нагрузкой - банки должны нести ответственность за то, что загоняют людей глубоко в долг, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью агентству Минэкономразвития РФ будет предлагать упрощенную процедуру банкротства для физлиц с высокой долговой нагрузкой - банки должны нести ответственность за то, что загоняют людей глубоко в долг, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью агентству Рейтер

Месяц назад Орешкин говорил о том, что министерство готовит предложения по оказанию помощи россиянам, которые не смогут обслуживать свои кредиты. Он приводил данные ЦБ, которые свидетельствуют, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов была выдана домохозяйствам и людям, у которых платеж по кредитам превышает 60% их совокупного месячного дохода.

"Будем предлагать упрощенную процедуру банкротства физических лиц для людей с высокой долговой нагрузкой. Например, для тех людей, у которых доход, который остается после платежа по кредиту, например, как вариант, опускается ниже определенного уровня – одного или двух прожиточных минимумов. Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести финансовую ответственность за это", - сказал Орешкин.

При этом он видит риск того, что ЦБ РФ не согласится с предложением министерства. "Будем обсуждать, но есть риск, что они будут не согласны, так как это очень не выгодно банкам", - отметил министр.