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РИА Новости

Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста основателю Baring Vostok Калви

15:01 15.08.2019 (обновлено: 16:02 15.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность продления домашнего ареста американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, но смягчил его условия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Следователь исключил из запрета общение с любыми лицами, изменил на запрет на общение с потерпевшим, свидетелями и другими фигурантами по делу", - огласил решение судья, постановив отклонить жалобу защиты на продление домашнего ареста.
При этом Калви может без разрешения следователя общаться с близкими родственниками и адвокатами.
Разъясняя это решение, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РИА Новости, что суд лишь внес поправки в текст для более верной юридически корректной формулировки, уточнив перечень лиц, с кем Калви нельзя общаться.
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"Суд постановил исключить из резолютивной части ссылку на запрет общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами, уточнив в этой части - не общаться со свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми, за исключением адвокатов, а также близких родственников, круг которых определен законом", - сказала Солопова.
"При этом Калви по-прежнему остаётся под домашним арестом, покидать жилое помещение без разрешения следователя он по-прежнему не может", - добавила собеседница агентства.
В четверг Мосгорсуд также перевел под домашний арест бизнес-партнера Калви француза Филиппа Дельпаля.
Сторона защиты просила изменить Калви домашний арест на подписку о невыезде или залог. "Дело было возбуждено 13 февраля, 25 апреля назначена оценочная экспертиза. Полгода уже прошло с момента возбуждения дела, у нас экспертиза до сих пор не проведена. Те действия, которые происходят на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что ущерб, о котором заявлял банк, отсутствует", - заявила адвокат Лариса Каштанова.
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"Доводы защиты о непричастности Калви являются попыткой ввести суд в заблуждение. Он изначально отказался давать показания вплоть до 21 июня. Этим объясняется то, что с ним не проводились следственные действия. Опасаясь наказания и имея паспорт гражданина США, он может скрыться от следствия, прошу отклонить жалобу", - парировал следователь.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokМосковский городской судРоссияСШАПроисшествия
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