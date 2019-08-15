Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста основателю Baring Vostok Калви

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность продления домашнего ареста американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, но смягчил его условия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Следователь исключил из запрета общение с любыми лицами, изменил на запрет на общение с потерпевшим, свидетелями и другими фигурантами по делу", - огласил решение судья, постановив отклонить жалобу защиты на продление домашнего ареста.
При этом Калви может без разрешения следователя общаться с близкими родственниками и адвокатами.
Разъясняя это решение, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РИА Новости, что суд лишь внес поправки в текст для более верной юридически корректной формулировки, уточнив перечень лиц, с кем Калви нельзя общаться.
"Суд постановил исключить из резолютивной части ссылку на запрет общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами, уточнив в этой части - не общаться со свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми, за исключением адвокатов, а также близких родственников, круг которых определен законом", - сказала Солопова.
"При этом Калви по-прежнему остаётся под домашним арестом, покидать жилое помещение без разрешения следователя он по-прежнему не может", - добавила собеседница агентства.
В четверг Мосгорсуд также перевел под домашний арест бизнес-партнера Калви француза Филиппа Дельпаля.
Сторона защиты просила изменить Калви домашний арест на подписку о невыезде или залог. "Дело было возбуждено 13 февраля, 25 апреля назначена оценочная экспертиза. Полгода уже прошло с момента возбуждения дела, у нас экспертиза до сих пор не проведена. Те действия, которые происходят на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что ущерб, о котором заявлял банк, отсутствует", - заявила адвокат Лариса Каштанова.
"Доводы защиты о непричастности Калви являются попыткой ввести суд в заблуждение. Он изначально отказался давать показания вплоть до 21 июня. Этим объясняется то, что с ним не проводились следственные действия. Опасаясь наказания и имея паспорт гражданина США, он может скрыться от следствия, прошу отклонить жалобу", - парировал следователь.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева.