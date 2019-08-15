Минприроды намерено воссоздать парк лесной авиации из 12 воздушных судов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Численность специалистов "Авиалесоохраны" может быть увеличена до тысячи человек, также будет заново сформирован парк из 12 воздушных судов для мониторинга и тушения лесных пожаров, говорится в сообщении Рослесхоза.

Ведомство направило свои предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами в Правительство РФ. Поводом для разработки предложений стали лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, площадь которых в этом году достигала 4,5 миллиона гектаров.

"При этом есть необходимость в увеличении численности ФБУ "Авиалесоохрана" на 1000 человек, в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что для повышения эффективности охраны лесов от пожаров на заповедных землях федерального значения в Минприроды России разработаны предложения по наделению Рослесхоза полномочиями по охране лесов от пожаров на наиболее пожароопасных территориях.

В сообщении отмечается, что дополнительные меры защиты от лесных пожаров будут предприняты в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.