Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:58Z
https://ria.ru/20190815/1557540176.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155716/85/1557168514_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_61af39aea7f26517a4071c78a2a9b9c9.jpg
РИА Новости

Минприроды намерено воссоздать парк лесной авиации из 12 воздушных судов

14:58 15.08.2019
250
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Численность специалистов "Авиалесоохраны" может быть увеличена до тысячи человек, также будет заново сформирован парк из 12 воздушных судов для мониторинга и тушения лесных пожаров, говорится в сообщении Рослесхоза.
Ведомство направило свои предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами в Правительство РФ. Поводом для разработки предложений стали лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, площадь которых в этом году достигала 4,5 миллиона гектаров.
Тушение лесных пожаров
13 августа, 20:41РИА Новости
Пожар в лесу на Черноморском побережье Кубани ликвидировали
"При этом есть необходимость в увеличении численности ФБУ "Авиалесоохрана" на 1000 человек, в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что для повышения эффективности охраны лесов от пожаров на заповедных землях федерального значения в Минприроды России разработаны предложения по наделению Рослесхоза полномочиями по охране лесов от пожаров на наиболее пожароопасных территориях.
В сообщении отмечается, что дополнительные меры защиты от лесных пожаров будут предприняты в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Ранее "Авиалесоохрана" объявила о планах по закупкам вертолетов Ми-8МТВ и самолетов L-410.
840000
Обсудить 0
ВозрождениеДальний ВостокL-410РослесхозМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Орешкин предложит упрощенно банкротить людей с высокими долгами
РИА
Новости
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста основателю Baring Vostok Калви
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Украины
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Путин поручил курганским властям договориться с "Газпромом" о газификации
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
"Русмолоко" хочет восстановить поле после ЧП с А321 в Подмосковье
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Эксперт рассказал, как кукуруза спасла аварийный A321 от пожара
Женщина-шахтер
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Минсельхозе оценят ущерб кукурузному полю из-за жесткой посадки А321
Священник беседует с наркозависимым в реабилитационном центре Сологубовка Тихвинской епархии РПЦ
Русская церковь откроет в столице уникальный центр помощи наркозависимым
Вырубка леса
Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд подтвердил арест седьмого фигуранта дела о беспорядках в Москве
Тюремная камера
В Казахстане семь сотрудников колонии арестовали из-за пыток осужденных
Режиссер Владимир Хотиненко
Хотиненко назвал историю с экстренной посадкой А321 достойной экранизации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния