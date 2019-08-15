Хотиненко назвал историю с экстренной посадкой А321 достойной экранизации

"Вообще в Голливуде это классическая традиция. На воду самолет посадили - сняли фильм ("Чудо на Гудзоне" - ред.). Сама по себе ситуация (с посадкой самолета в Московской области) - исключительная, я сам сегодня посмотрел это видео и подумал: люди же заново родились, какое мастерство пилотов. Но могут кинуться авторы на злободневку, а тут нужен хороший сценарий. Если такой сценарий будет, то ничего худого я не вижу. В этой истории есть что-то очень важное", - сказал Хотиненко РИА Новости.