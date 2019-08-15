Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Соответствующий Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в перечне 100 позиций в 21 группе. Это работы и должности с тяжелыми или опасными условиями труда — в химическом производстве, металлобработке, добыче нефти и газа, черной и цветной металлургии, судостроении и судоремонте и других отраслях. Так, например, женщины не могут работать горнорабочими, взрывниками, бурильщиками, сталеварами, авиационными механиками, камнетесами, слесарями-сантехниками по чистке канализационных колодцев, лесорубами, водолазами или пожарными.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Новая версия перечня значительно короче ныне действующей, которая была утверждена 20 лет назад и включает 456 позиций.

О том, что Минтруд сократит перечень запрещенных для женщин профессий, сообщалось в начале июля. Тогда в ведомстве заявили, что занимаются пересмотром и актуализацией списка, а критериями при этом служат факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.