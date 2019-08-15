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РИА Новости

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

14:56 15.08.2019 (обновлено: 15:41 15.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЖенщина-шахтер
Женщина-шахтер
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Женщина-шахтер. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Всего в перечне 100 позиций в 21 группе. Это работы и должности с тяжелыми или опасными условиями труда — в химическом производстве, металлобработке, добыче нефти и газа, черной и цветной металлургии, судостроении и судоремонте и других отраслях. Так, например, женщины не могут работать горнорабочими, взрывниками, бурильщиками, сталеварами, авиационными механиками, камнетесами, слесарями-сантехниками по чистке канализационных колодцев, лесорубами, водолазами или пожарными.
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Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Новая версия перечня значительно короче ныне действующей, которая была утверждена 20 лет назад и включает 456 позиций.
О том, что Минтруд сократит перечень запрещенных для женщин профессий, сообщалось в начале июля. Тогда в ведомстве заявили, что занимаются пересмотром и актуализацией списка, а критериями при этом служат факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.
Кроме того, в министерстве отмечали, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений.
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