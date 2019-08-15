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РИА Новости
Ивановская область

Ивановская "Ласточка" доставила миллионного пассажира из Москвы

14:54 15.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАэроэкспресс "Ласточка"
Аэроэкспресс Ласточка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 15 авг – РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка", запущенный весной 2018 года по маршруту Иваново-Москва-Иваново, перевез первый миллион пассажиров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Миллионный пассажир "Ласточки" Наталья Харитонова прибыла 15 августа на утреннем поезде из Москвы. На обновленной платформе железнодорожного вокзала "Иваново" ее встретили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. Они вручили миллионному пассажиру символические подарки", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что регулярное скоростное железнодорожное сообщение между городами Иваново и Москва запущено в марте 2018 года. Задействован специальный состав поезда "Ласточка" и специально разработанный для него тепловоз, который обеспечивает движение состава на неэлектрифицированных участках пути. Такие проекты оказались востребованными и сейчас реализуются в других регионах России. Заполняемость поезда "Ласточка" Москва – Иваново составляет около 95%.
"Мы системно решаем проблему транспортной оторванности Ивановской области от крупных экономических центров. С Москвой мы связались скоростными поездами, с Санкт-Петербургом – ежедневным авиасообщением. Еще с одним важным экономическим центром – Нижним Новгородом – мы связываемся дорогой: в этом году сделаем хорошую отремонтированную трассу до границы с Нижегородской областью. Логистику мы будем развивать и дальше", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
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