Ивановская "Ласточка" доставила миллионного пассажира из Москвы

ИВАНОВО, 15 авг – РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка", запущенный весной 2018 года по маршруту Иваново-Москва-Иваново, перевез первый миллион пассажиров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Миллионный пассажир "Ласточки" Наталья Харитонова прибыла 15 августа на утреннем поезде из Москвы. На обновленной платформе железнодорожного вокзала "Иваново" ее встретили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. Они вручили миллионному пассажиру символические подарки", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что регулярное скоростное железнодорожное сообщение между городами Иваново и Москва запущено в марте 2018 года. Задействован специальный состав поезда "Ласточка" и специально разработанный для него тепловоз, который обеспечивает движение состава на неэлектрифицированных участках пути. Такие проекты оказались востребованными и сейчас реализуются в других регионах России. Заполняемость поезда "Ласточка" Москва – Иваново составляет около 95%.