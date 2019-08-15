Друг Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально, никаких операций ему не делали, на следующей неделе он планирует приехать в театр, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Джигарханян перенес операцию на сердце, после которой находится в крайне тяжелом состоянии.

"Да нет, там нет ничего критического. В выходные или в понедельник его выпишут уже. Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать", - рассказал собеседник агентства.