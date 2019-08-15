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РИА Новости
Культура

Друг Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

14:56 15.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова "Немец"
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально, никаких операций ему не делали, на следующей неделе он планирует приехать в театр, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.
Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Джигарханян перенес операцию на сердце, после которой находится в крайне тяжелом состоянии.
"Да нет, там нет ничего критического. В выходные или в понедельник его выпишут уже. Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать", - рассказал собеседник агентства.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.
Армен Джигарханян
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КультураТеатрКино и сериалыАрмен Джигарханян
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