"Белавиа" не намерена менять Жуковский на другой аэропорт после ЧП с А321

МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Белорусская "Белавиа" после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в Жуковском не намерена перенаправлять свои борты в другой московский аэропорт, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что самолеты "Белавиа" летают в Жуковский два раза в день ежедневно.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.