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РИА Новости

"Белавиа" не намерена менять Жуковский на другой аэропорт после ЧП с А321

14:47 15.08.2019
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© Flickr / Pieter van MarionСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
© Flickr / Pieter van Marion
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Белорусская "Белавиа" после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в Жуковском не намерена перенаправлять свои борты в другой московский аэропорт, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании.
"Мы продолжаем летать штатно", - рассказали в пресс-службе.
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Там также уточнили, что самолеты "Белавиа" летают в Жуковский два раза в день ежедневно.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомБелавиаРосавиацияУральские авиалинииСимферопольМосковская областьМинскПроисшествия
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