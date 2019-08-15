Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:45Z
https://ria.ru/20190815/1557539126.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151953/36/1519533630_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2694d83008757e0421149bcb8855469e.jpg
РИА Новости

В Кисловодске локализовали пожар в обувном цехе

14:45 15.08.2019
388
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пожарная техника. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пожар в обувном цехе в Кисловодске локализован на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Ранее в ведомстве сообщили, что в обувном цехе на площади 300 квадратных метров произошел пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"В 14.28 пожар локализован на площади 300 квадратных метров: 200 квадратных метров - прессованный мусор на переработку, 100 квадратных метров поролон", - сообщил Дегтярев.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
300000
Обсудить 0
МЧССтавропольский крайКисловодскПроисшествия
Рекомендуем
Тушение пожара
В Кисловодске загорелся обувной цех
РИА
Новости
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста основателю Baring Vostok Калви
Тушение лесных пожаров
Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
В теле стрелка из Дейтона нашли следы наркотиков
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Росавиации рассказали о предыдущем случае столкновения самолета с птицами
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Источник сообщил об отсутствии жертв в ДТП с автомобилем СК в Москве
Полиция
В Котельниках мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, сообщил источник
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
"Белавиа" не намерена менять Жуковский на другой аэропорт после ЧП с А321
Машина Следственного комитета РФ
СК возбудил дело об убийстве шестилетнего мальчика на Кубани
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Кисловодске потушили пожар в обувном цехе
Бутылки с вином на винном заводе Киндзмараули в городе Кварели в Грузии
Грузия почти на треть сократила в июле экспорт вина в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния