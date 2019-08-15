В Кисловодске локализовали пожар в обувном цехе

ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пожар в обувном цехе в Кисловодске локализован на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Ранее в ведомстве сообщили, что в обувном цехе на площади 300 квадратных метров произошел пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.