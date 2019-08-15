В Кисловодске локализовали пожар в обувном цехе

ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пожар в обувном цехе в Кисловодске локализован на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Ранее в ведомстве сообщили, что в обувном цехе на площади 300 квадратных метров произошел пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"В 14.28 пожар локализован на площади 300 квадратных метров: 200 квадратных метров - прессованный мусор на переработку, 100 квадратных метров поролон", - сообщил Дегтярев.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России