В МИД Киргизии прокомментировали арест имущества телеканала Атамбаева

БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Арест имущества телеканала "Апрель", подконтрольного экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, не связан с его контентом, заявили в четверг в министерстве иностранных дел республики.

Эфирное вещание телеканала "Апрель", наряду с несколькими другими каналами, было заблокировано 7 августа в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства. 10 августа суд наложил арест на все имущество телеканала.

"Арест на имущество упомянутого телеканала наложен не в силу их редакционной политики, контента телеканала или их позиции по отношению к властям", - говорится в сообщении, опубликованном МИД.

По утверждению внешнеполитического ведомства, "за все время своего существования телеканал "Апрель", несмотря на свою оппозиционную направленность, каким-либо притеснениям или ограничениям не подвергался". "На свободу слова и свободу вещания никаких ограничений не имеется. Кыргызская Республика последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, в том числе, правам человека, свободе слова и разнообразию СМИ в соответствии с принятыми обязательствами ОБСЕ", - подчеркнули в МИД.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.