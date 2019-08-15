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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В МИД Киргизии прокомментировали арест имущества телеканала Атамбаева

14:44 15.08.2019
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© Фото : пресс-служба президента КРАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Арест имущества телеканала "Апрель", подконтрольного экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, не связан с его контентом, заявили в четверг в министерстве иностранных дел республики.
Эфирное вещание телеканала "Апрель", наряду с несколькими другими каналами, было заблокировано 7 августа в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства. 10 августа суд наложил арест на все имущество телеканала.
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"Арест на имущество упомянутого телеканала наложен не в силу их редакционной политики, контента телеканала или их позиции по отношению к властям", - говорится в сообщении, опубликованном МИД.
По утверждению внешнеполитического ведомства, "за все время своего существования телеканал "Апрель", несмотря на свою оппозиционную направленность, каким-либо притеснениям или ограничениям не подвергался". "На свободу слова и свободу вещания никаких ограничений не имеется. Кыргызская Республика последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, в том числе, правам человека, свободе слова и разнообразию СМИ в соответствии с принятыми обязательствами ОБСЕ", - подчеркнули в МИД.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
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"Это было предсказуемо". Против Атамбаева завели еще два уголовных дела Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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