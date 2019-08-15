В партии Зеленского предложили проект закона о ветеранах

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на подготовительном заседании новоизбранной Верховной рады предложил сократить количество парламентских комитетов с 27 до 22. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планируемое сокращение комитета Верховной рады по делам ветеранов станет шагом к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты и "еще одним выстрелом в спину армии".

Она также отметила, что партии нужна целостная государственная политика. "Надо отказываться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту тех, кто в них нуждается, а на содержание раздутого госаппарата. У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - добавила Третьякова.