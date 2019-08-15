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РИА Новости

В партии Зеленского предложили проект закона о ветеранах

14:44 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Стратегия президентской партии "Слуга народа" по вопросу о поддержке ветеранов будет заключаться в принятии профильного закона и создании агентства по льготам, сообщила в четверг будущий депутат от партии Галина Третьякова.
Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на подготовительном заседании новоизбранной Верховной рады предложил сократить количество парламентских комитетов с 27 до 22. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планируемое сокращение комитета Верховной рады по делам ветеранов станет шагом к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты и "еще одним выстрелом в спину армии".
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"Мы будем лоббировать права ветеранов. Но для этого не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств… Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме того, создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов", - написала Третьякова на своей странице в Facebook.
Она также отметила, что партии нужна целостная государственная политика. "Надо отказываться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту тех, кто в них нуждается, а на содержание раздутого госаппарата. У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - добавила Третьякова.
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